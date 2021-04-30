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Боттас — лучший в первой свободной практике в Португалии, Расселл — 7-й, Мазепин — 20-й

В Портимане завершилась первая свободная практика Гран-при Португалии. Лучшее время в тренировочной сессии показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — его напарник Серхио Перес. Четвёртый результат у гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Все они находятся в пределах 0,3 секунды друг от друга.

Неожиданно хороший результат у Джорджа Расселла из «Уильямс» — седьмое место. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал последним.

Формула-1. Гран-при Португалии. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:19.648

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.025

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.198

4. Шарль Леклер («Ферарри») +0.236

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.319

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.796

7. Джордж Расселл («Уильямс») +0.881

8. Ландо Норрис («Макларен») +0.987

9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.032

10. Эстебан Окон («Альпин») +1.152

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.246

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.347

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.442

14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.655

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.733

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.757

17. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») +2.158

18. Мик Шумахер («Хаас») +2.291

19. Николас Латифи («Уильямс») +2.645

20. Никита Мазепин («Хаас») +4.576