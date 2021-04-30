Никита Мазепин присоединился к акции по бойкоту соцсетей

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин присоединился к акции, предусматривающий временный бойкот социальных сетей в ближайший уик-энд. Акция, изначально организованная британскими спортивными организациями и спортсменами, направлена на борьбу с хейтом, сильно распространившимся в соцсетях в последние годы.



«Чтобы поддержать спортивное сообщество, я присоединюсь к бойкоту социальных сетей в этот уик-энд. Нужны действия, и я присоединяюсь к призыву к изменениям», — написал Мазепин в последней «сториз» своего аккаунта в «Инстаграме».



Ранее о своём участии в акции объявили британские гонщики Формулы-1 — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, представитель «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

Формула-1 не присоединится к Хэмилтону, который решил бойкотировать социальные сети