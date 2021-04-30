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Никита Мазепин присоединился к акции по бойкоту соцсетей

Никита Мазепин присоединился к акции по бойкоту соцсетей
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин присоединился к акции, предусматривающий временный бойкот социальных сетей в ближайший уик-энд. Акция, изначально организованная британскими спортивными организациями и спортсменами, направлена на борьбу с хейтом, сильно распространившимся в соцсетях в последние годы.

«Чтобы поддержать спортивное сообщество, я присоединюсь к бойкоту социальных сетей в этот уик-энд. Нужны действия, и я присоединяюсь к призыву к изменениям», — написал Мазепин в последней «сториз» своего аккаунта в «Инстаграме».

Ранее о своём участии в акции объявили британские гонщики Формулы-1 — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, представитель «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

Формула-1 не присоединится к Хэмилтону, который решил бойкотировать социальные сети
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