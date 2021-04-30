Хорнер — о создании моторов: это самая большая наша инвестиция с момента покупки «Ягуара»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как команда решилась развивать собственный проект по созданию двигателей под новый регламент Формулы-1, который должны ввести в 2025 году.



«Ред Булл» сейчас сильно инвестирует в новый моторный проект. Для нас это самая большая инвестиция с момента покупки «Ягуара». Мы собираем невероятно талантливую группу людей, и это только начало пути. Это большой вызов, но он захватывающий, и мы полностью его принимаем.



По сути, у нас будет мягкое погружение благодаря использованию интеллектуальной собственности по соглашению с «Хондой». Это захватывающие времена. «Ред Булл» оказывается в уникальном положении, когда всё находится в одном кампусе, под одной крышей — нужно использовать эту синергию. С учётом потенциального введения потолка бюджетов для производителей двигателей это становится достижимым для такой компании, как наша», — приводит слова Хорнера Motorsport-Total и GPFans.