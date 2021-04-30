У Мазепина аннулировали 12 кругов за несоблюдение границ трассы в Портимане

Гонщики Формулы-1 столкнулись с серьёзными проблемами в попытке соблюдать пределы трассы во время пятничных свободных заездов Гран-при Португалии на Международном автодроме «Алгарве» в Портимане. Как сообщает журналист Адам Купер, за две пятничные тренировки было аннулировано 65 результатов гонщиков из-за несоблюдения пределов трассы в первом и четвёртом поворотах. При этом больше всего результатов было аннулировано у российского новичка «Хааса» Никиты Мазепина, который пять раз нарушил границы трассы в первой практике и ещё семь — во второй.



Отметим, что за первую часть пятничных свободных заездов было списано 35 кругов, а за вторую — ещё 30.



Лучшее время на первой тренировке показал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а во второй практике быстрейшим оказался его партнёр по команде Льюис Хэмилтон.