Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

У Мазепина аннулировали 12 кругов за несоблюдение границ трассы в Портимане

У Мазепина аннулировали 12 кругов за несоблюдение границ трассы в Портимане
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Гонщики Формулы-1 столкнулись с серьёзными проблемами в попытке соблюдать пределы трассы во время пятничных свободных заездов Гран-при Португалии на Международном автодроме «Алгарве» в Портимане. Как сообщает журналист Адам Купер, за две пятничные тренировки было аннулировано 65 результатов гонщиков из-за несоблюдения пределов трассы в первом и четвёртом поворотах. При этом больше всего результатов было аннулировано у российского новичка «Хааса» Никиты Мазепина, который пять раз нарушил границы трассы в первой практике и ещё семь — во второй.

Отметим, что за первую часть пятничных свободных заездов было списано 35 кругов, а за вторую — ещё 30.

Лучшее время на первой тренировке показал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а во второй практике быстрейшим оказался его партнёр по команде Льюис Хэмилтон.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021