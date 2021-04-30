«Феррари» не использует новое днище, чтобы не обидеть кого-то из гонщиков
Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» испытала на пятничных тренировках Гран-при Португалии Формулы-1 новое днище, сообщает итальянская редакция Motorsport. В первой сессии днище было установлено на болиде Шарля Леклера, а во второй — на автомобиле Карлоса Сайнса. В обоих случаях гонщик, использовавший обновлённое днище, оказывался быстрее напарника, что позволяет предположить, что новинка работает в соответствии с ожиданиями.
Тем не менее днище не будет использоваться далее в ходе гоночного уик-энда: его дебют запланирован на следующий этап Формулы-1 в Барселоне. Отчасти такое решение команды связано с тем, что пока готов лишь один экземпляр днища и в «Феррари» не хотят демонстрировать фаворитизм по отношению к одному из гонщиков.
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