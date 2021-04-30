Мазепин прокомментировал пятничные тренировки на Гран-при Португалии

Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Португалии. Напомним, что в ходе пятничных сессий россиянин дважды показал двадцатый результат.

«Если взять во внимание все трассы, на которых мы ездим в Формуле-1 и Формуле-2, на этой сцепление одно из самых низких. Немного досадно, ведь конфигурация трека очень хорошая. Если бы можно было проехать немного быстрее, имея чуть большую уверенность на протяжении круга, было бы приятно. Но имеем, что имеем. Уровень сцепления растёт на протяжении всех пройденных кругов, что хорошо. Ещё многое можно извлечь, а реальное значение имеет завтрашний день», — приводит слова российского пилота пресс-служба американской команды.