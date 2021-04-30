Шумахер объяснил, что позволило ему обрести уверенность на трассе в Портимане

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что в ходе тренировочных сессий Гран-при Португалии приобрёл уверенность. По словам спортсмена, болид американской команды становится «всё более послушным».
«Определённо, здесь более скользко, чем я привык, но было весело. У нас здесь очень «живая» машина, это напоминает мне о временах Формулы-3 и картинга. Было интересно. Трасса весьма впечатляет, круг довольно интенсивный. Было несложно набраться уверенности: просто нужно проехать чистый круг, а это очень трудно сделать за рулём машины, которой трудно управлять.
Думаю, мы подбираемся к окну, где машина всё более и более послушная. Я тоже чувствую себя комфортнее за рулём такой «живой» машины. Если мы справимся со своей работой так, как всегда, то должны оказаться в хорошем рабочем окне на завтрашнюю квалификацию», — приводит слова Шумахера пресс-служба его команды.
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