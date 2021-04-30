«Скрестим пальцы». Алонсо прокомментировал попадание в топ-5 на тренировках

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо остался доволен ходом свободных практик Гран-при Португалии. По итогам второй из них испанцу удалось показать пятое время.

«Это был неплохой тренировочный день для меня, я чувствовал себя наиболее комфортно в этом сезоне — по сравнению с Бахрейном и Имолой. Мы особо не меняли настройки, потому что ощущения были хорошими. Очень скоро я уже был доволен настройками машины, так что сконцентрировался на том, чтобы привыкнуть к трассе, а затем оценить шины на протяжении двух сессий.



Это хорошее начало уик-энда. Посмотрим, как будет завтра. Позиции не будут сильно отличаться от Имолы или Бахрейна, я не думаю, что порядок сильно поменяется. Просто это другая пятница с другим подходом. Однако скрестим пальцы, что мы сохраним такой темп в субботу», — приводит слова Алонсо GPBlog.