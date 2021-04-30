Хэмилтон: не знаю, какой был круг у Макса. Мой не был идеальным

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал лучший результат во второй пятничной практике Гран-при Португалии и пожаловался на слишком жёсткие шины «Пирелли».
«Сцепление по сравнению с прошлым годом стало чуть выше, но здесь очень ветрено, так что, думаю, все скользили. Похоже, у всех были проблемы с балансом — трудно сказать, было ли это связано с машиной или ветром. Но удержать болид на трассе было нелегко.
В прошлом году шины были слишком жёсткими, мы вновь приехали сюда, и в этом году шины такие же, они даже жёстче. По моему мнению, мы приезжаем сюда со слишком жёсткими компаундами.
Не знаю, какой был круг у Макса. Мой не был идеальным. Определённо, мы ещё можем выжать из машины больше, но я уверен, что они тоже. Всё плотно, как это и было в предыдущей паре гонок, что захватывающе», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Льюис опередил Макса Ферстаппена на 143 тысячные секунды.
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