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Риккардо определился с татуировкой, которую должен сделать Абитебуль

Риккардо определился с татуировкой, которую должен сделать Абитебуль
Авто / Формула-1 0
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо впервые рассказал, какую татуировку должен себе сделать бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль. Согласно договорённости Риккардо и Абитебуля, тогдашний босс «Рено» должен был сделать татуировку, если австралиец принесёт команде подиум в сезоне-2020 Формулы-1. Даниэль выбирает дизайн татуировки, а Сириль — место и размер.

«В итоге хочу сделать очень традиционное тату — вроде пары рук, жмущих друг друга. Это словно отражало бы заключённую сделку. А затем представляю голову медоеда, выглядывающую сверху рук. Словно она проверяет, что сделка заключена.

Мы с Сирилем просто пытаемся оказаться в одном месте в одно время. Я не хочу просто сказать ему пойти в салон и потом прислать мне фото. Я хочу быть там, хочу всё организовать и задокументировать. Я заплачу!» — заявил Риккардо в интервью RaceFans.

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