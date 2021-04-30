Сайнс объяснил, почему хочет быть осторожным, несмотря на 4-е место в пятницу

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс остался доволен пятничными тренировками Гран-при Португалии.



«Очень позитивный день для меня. Мы продолжаем учиться, сегодня у нас были другие условия на трассе и, вероятно, самый низкий уровень сцепления в сезоне до сих пор. Это ещё один новый опыт: просто посмотреть, какие ощущения от «Феррари» при очень низком сцеплении и сильном ветре.



Мне нравятся такие условия. Полагаю, они мне подходят, люблю искать сцепление в тех местах, где его нет. В то же время в Имоле мы видели тенденцию, что в пятницу мы смотримся чуть сильнее, чем в субботу и воскресенье. Не уверен, так ли это из-за топлива или режима мотора, но видим, что другие команды делают более крупные шаги вперёд в субботу. Так что хочу оставаться осторожным — посмотрим, как будет завтра», — приводит слова Сайнса Crash.