«Мерседес» обнаружил повреждения на обеих машинах после пятничных практик ГП Португалии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Португалии Формулы-1.



«Было похоже, что Валттери вполне комфортно в машине, он был на уровне с самого начала. У Льюиса было больше проблем с задней частью машины, и пусть он возглавил протокол, нам ещё нужно улучшить баланс его машины.



В конце дня мы нашли некоторые повреждения на обеих машинах, которые стоили некоторой скорости и точно объяснят некоторые проблемы Льюиса на длинной серии кругов. Но даже если это учитывать, мы ещё можем поработать над поиском дополнительной скорости.



На квалификационных попытках наши с „Ред Булл“ результаты выглядят очень плотными, но и „Феррари“ была стабильно неподалёку от нашего темпа, так что мы готовим себя к ещё одной плотной схватке в субботу. На длинных сериях все тоже были довольно близко, так что, надеюсь, это знак, что у нас будет ещё одна захватывающая гонка в воскресенье», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».