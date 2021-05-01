Норрис боится, что из-за быстрых «Альпин» может не попасть в топ-10 в квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис по итогам свободных практик Гран-при Португалии обратил внимание на темп соперников из «Альпин». Прогресс французской команды заставил Ландо переживать о возможном невыходе в третий сегмент квалификации.
«Машины «Альпин» сегодня были быстры. Две недели назад у нас было над ними заметное преимущество. Похоже, что в этот раз они гораздо более конкурентоспособные. Так что это усложняет задачу в гонке, а также по выходу в третий сегмент квалификации. Появилось ещё две машины, с которыми придётся сражаться. Это интересно, но это осложняет нам жизнь, будет непросто.
Что касается состояния трассы, она немного лучше, чем в минувшем году. Но проблемы есть, многие допускают ошибки, в том числе и я», — приводит слова Норриса RaceFans.
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