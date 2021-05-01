Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко: Ферстаппен не обращает внимания на психологические игры Хэмилтона

Марко: Ферстаппен не обращает внимания на психологические игры Хэмилтона
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что пилот команды Макс Ферстаппен не восприимчив к психологическим уловкам лидера «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которые тот пытается применить к лидеру австрийской команды.

«Психологические игры Хэмилтона в отношении Макса бьют рикошетом по нему же. Ферстаппен не обращает на это внимания и не относится к этому всерьёз. Всё это лишь показывает, как серьёзно к этому относится Льюис. Ферстаппен, зная это, становится только сильнее и увереннее.

Думаю, что трасса в Портимане подходит нам. Полагаю, шансы на то, что Ферстаппен возглавит общий зачёт после гонки достигают 60%", — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, после двух этапов чемпионата мира Хэмилтон возглавляет общий зачёт, Ферстаппен уступает ему лишь одно очко.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021