Марко: Ферстаппен не обращает внимания на психологические игры Хэмилтона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что пилот команды Макс Ферстаппен не восприимчив к психологическим уловкам лидера «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которые тот пытается применить к лидеру австрийской команды.

«Психологические игры Хэмилтона в отношении Макса бьют рикошетом по нему же. Ферстаппен не обращает на это внимания и не относится к этому всерьёз. Всё это лишь показывает, как серьёзно к этому относится Льюис. Ферстаппен, зная это, становится только сильнее и увереннее.

Думаю, что трасса в Портимане подходит нам. Полагаю, шансы на то, что Ферстаппен возглавит общий зачёт после гонки достигают 60%", — приводит слова Марко GrandPX.news.



Напомним, после двух этапов чемпионата мира Хэмилтон возглавляет общий зачёт, Ферстаппен уступает ему лишь одно очко.