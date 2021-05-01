Марко: Ферстаппен не обращает внимания на психологические игры Хэмилтона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что пилот команды Макс Ферстаппен не восприимчив к психологическим уловкам лидера «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которые тот пытается применить к лидеру австрийской команды.
«Психологические игры Хэмилтона в отношении Макса бьют рикошетом по нему же. Ферстаппен не обращает на это внимания и не относится к этому всерьёз. Всё это лишь показывает, как серьёзно к этому относится Льюис. Ферстаппен, зная это, становится только сильнее и увереннее.
Думаю, что трасса в Портимане подходит нам. Полагаю, шансы на то, что Ферстаппен возглавит общий зачёт после гонки достигают 60%", — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, после двух этапов чемпионата мира Хэмилтон возглавляет общий зачёт, Ферстаппен уступает ему лишь одно очко.
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