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Ральф Шумахер: звучит глупо, но сейчас Стролл быстрее Феттеля

Ральф Шумахер: звучит глупо, но сейчас Стролл быстрее Феттеля
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал слова гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля о том, что его напарник Лэнс Стролл на свободных практиках Гран-при Португалии опробовал обновления, в то время, как у самого Феттеля такой возможности не было.

Шумахер подчеркнул, что такая ситуация не нова для «Астон Мартин», но также отметил, что Стролл, ввиду слабых результатов Феттеля, в любом случае заслуживает получать обновления первым.

«Такая ситуация была и в прошлом году. Мы видели расстроенного Переса, потому как у Лэнса была совершенно иная машина. Но „Астон Мартин“ небольшая команда, у неё нет нужных мощностей, они хотят сэкономить. Потому сначала смотрят на работу обновлений на одной машине. Звучит глупо, но сейчас Стролл быстрее Феттеля. Результаты Лэнса лучше, так что отстающий должен ждать», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news.

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