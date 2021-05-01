Штайнер отреагировал на жалобы Мазепина об отсутствии возможности работать на симуляторе
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на недавние высказывания Никиты Мазепина, который напомнил, что у американской команды нет симулятора, а работать на симуляторе «Феррари» позволено лишь члену Академии итальянской команды Мику Шумахеру.
«Такие вопросы будут всегда. Каждый пилот убеждён, что преимущество есть у напарника. Я смотрю на это так, что если у нас есть обновление или новая деталь лишь на одного пилота, об этом нужно говорить открыто и честно», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.
Напомним, оба пилота «Хааса» являются новобранцами Формулы-1. Никита Мазепин после двух этапов чемпионата мира не набрал ни одного очка, в первой гонке, на Гран-при Бахрейна, он сошёл с дистанции уже на первом круге.
Мазепин: у «Хааса» нет симулятора, так что к этапу в Португалии буду готовиться дома
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