Штайнер объяснил сильное отставание Мазепина от Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему Никита Мазепин слишком много проигрывает по скорости своему напарнику по команде Мику Шумахеру.

«Думаю, что он отступил на шаг назад, чтобы потом суметь сделать два шага вперёд. Возможно, после старта сезона он спросил у себя, не хочет ли он получить слишком много сразу. Наверное, Никита решил попробовать новый подход. Уверен, это сработает.

Он должен провести больше гонок, прежде чем мы будем делать какие-либо выводы. Мы знаем, что нынешний сезон — переходный для «Хааса». Формула-1 — непростой чемпионат, здесь нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. Мы работаем над этим, уверен, это же делает и Никита», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Напомним, что по итогам второй тренировки Гран-при Португалии Никита отстал от Шумахера-младшего на 1,1 секунды.