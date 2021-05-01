Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен пожаловался на трафик и прокомментировал ошибку, стоившую ему поула

Ферстаппен пожаловался на трафик и прокомментировал ошибку, стоившую ему поула
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Португалии. Голландец лишился быстрейшего круга из-за несоблюдения границ трассы.

«Всю квалификацию было очень сложно пилотировать. У меня были большие проблемы со сцеплением. Круг в третьем сегменте был достойным, но у меня был серьёзный момент в четвёртом повороте, из-за чего я слегка выехал за пределы трассы.

Я был уверен, что смогу проехать ещё один хороший круг, но на последнем секторе машина впереди тебя просто мешает тебе в последних двух поворотах. Особенно при том низком сцеплении, которое у нас здесь, и сильном ветре. По сути это стоило мне всего круга, но ситуация такая, какая есть.

Конечно, это неидеально, но мы попробуем побороться с ними завтра в гонке — посмотрим, что мы можем сделать. Надеюсь, всё немного стабилизируется, а то пока выступать здесь не слишком весело», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021