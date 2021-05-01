Ферстаппен пожаловался на трафик и прокомментировал ошибку, стоившую ему поула

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Португалии. Голландец лишился быстрейшего круга из-за несоблюдения границ трассы.
«Всю квалификацию было очень сложно пилотировать. У меня были большие проблемы со сцеплением. Круг в третьем сегменте был достойным, но у меня был серьёзный момент в четвёртом повороте, из-за чего я слегка выехал за пределы трассы.
Я был уверен, что смогу проехать ещё один хороший круг, но на последнем секторе машина впереди тебя просто мешает тебе в последних двух поворотах. Особенно при том низком сцеплении, которое у нас здесь, и сильном ветре. По сути это стоило мне всего круга, но ситуация такая, какая есть.
Конечно, это неидеально, но мы попробуем побороться с ними завтра в гонке — посмотрим, что мы можем сделать. Надеюсь, всё немного стабилизируется, а то пока выступать здесь не слишком весело», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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