В «Хаасе» вновь опровергли скорую продажу команды Дмитрию Мазепину

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер в очередной раз опроверг предположения, что в скором времени гоночный коллектив будет продан российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину. Сын Мазепина Никита выступает за «Хаас», а компания Дмитрия «Уралкалий» является титульным спонсором команды.



«Эти слухи не имеют никакого основания. „Хаас“ всё ещё принадлежит мистеру Хаасу, и всё так останется. Никто не рад нынешним результатам, но Джин Хаас знает, какому пути мы следуем. Он всё ещё получает наслаждение от Формулы-1 и приедет сюда в Португалию. Если в среднесрочной перспективе наше положение будет лучше, чем сейчас, то его это будет устраивать», — приводит слова Штайнера GrandPX со ссылкой на Sport1.