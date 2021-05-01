Боттас: квалификация была моей слабой стороной в первых двух гонках сезона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги квалификации Гран-при Португалии. Финский гонщик завоевал поул-позишен. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а третьим стал гонщик «Ред Булл» макс Ферстаппен.
«Испытываешь отличные чувства, взяв поул-позишен. Давненько этого не было. Квалификация была моей слабой стороной в двух первых гонках. Команда упорно работала весь уик-энд. И у нас хорошая ситуация перед завтрашней гонкой.
На «медиуме» было получше. Как и в прошлом году мы поставили «медиум» в концовке квалификации. Мы попробовали сделать так вновь. Возможно, тогда повлиял ветер, помешав мне нагреть шины. Я рад, что мы добились хорошего результата.
Хорошо начинать завтра гонку на «медиуме». Это открывает перед нами возможности. Нужно сосредоточиться на гонке», — цитирует Боттаса BBC.
- 1 мая 2021
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:08
-
17:11
-
15:15
-
15:07
-
14:35
-
13:56
-
12:58
-
11:50
-
10:59
-
10:00
-
09:57
-
00:39
- 30 апреля 2021
-
23:32
-
23:18
-
22:42
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
21:25
-
21:08
-
20:49
-
20:45
-
19:58
-
19:02
-
18:58
-
18:21
-
17:50
-
17:47
-
16:20
-
15:00
-
14:52