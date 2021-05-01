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Боттас: квалификация была моей слабой стороной в первых двух гонках сезона

Боттас: квалификация была моей слабой стороной в первых двух гонках сезона
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги квалификации Гран-при Португалии. Финский гонщик завоевал поул-позишен. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а третьим стал гонщик «Ред Булл» макс Ферстаппен.

«Испытываешь отличные чувства, взяв поул-позишен. Давненько этого не было. Квалификация была моей слабой стороной в двух первых гонках. Команда упорно работала весь уик-энд. И у нас хорошая ситуация перед завтрашней гонкой.

На «медиуме» было получше. Как и в прошлом году мы поставили «медиум» в концовке квалификации. Мы попробовали сделать так вновь. Возможно, тогда повлиял ветер, помешав мне нагреть шины. Я рад, что мы добились хорошего результата.

Хорошо начинать завтра гонку на «медиуме». Это открывает перед нами возможности. Нужно сосредоточиться на гонке», — цитирует Боттаса BBC.

Боттас завоевал поул-позишен на Гран-при Португалии, Риккардо — 16-й, Мазепин — 20-й
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