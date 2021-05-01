Мазепин: сделали ряд маленьких шагов в верном направлении

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 20-й результат в квалификации Гран-при Португалии. Мазепин проиграл Мику Шумахеру более четырёх десятых секунды.
«Условия на трассе улучшились сильнее, чем изменилась погода. Вчера был очень сложный день, я не чувствовал себя комфортно, но сегодня с утра мы сделали ряд маленьких шагов в верном направлении, что приятно видеть. Я не ждал большого прыжка вперёд, а именно ряда маленьких шагов, которые позволят создать базу. Да, в некоторых поворотах сегодня я стал медленнее, но в целом ощущения от машины намного лучше.
Борьба с „Уильямсом“? Да, таков план. У каждого могут быть плохие и хорошие дни — за такое мы и любим гонки. Похоже, „Уильямс“ прибавил сильнее нас по сравнению с третьей практикой, но я концентрируюсь на самом себе. Если я смогу побороться с ними, то здорово, но нужно держать в голове, что сезон ещё длинный», — заявил Мазепин в интервью официальному сайту Формулы-1.
- 1 мая 2021
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