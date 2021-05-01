Феттель прокомментировал первый в сезоне выход в третий сегмент квалификации

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал 10-й результат в квалификации Гран-при Португалии. Немец впервые в сезоне прошёл в третий сегмент.



«Было очень ветрено. Думаю, нам было очень трудно собрать круги. В первом сегменте начало получаться, я чувствовал себя чуть более комфортно. Вторая попытка в первом сегменте и затем второй сегмент — так мы прошли в третий. В целом, я вполне доволен. Я не так доволен последним кругом, потому что, думаю, запас ещё был. Условия, полагаю, немного поменялись. В некоторых местах дует очень сильный ветер, и его не так легко там ожидать. Как бы то ни было, эта квалификационная сессия прошла лучше, чем две первые.



В некоторых местах ты едешь быстрее, но не знаешь почему. В других местах ты едешь медленнее — и тоже не знаешь почему. Ты не может знать, каким будет ветер и его интенсивность. На некоторых кругах я просто терял машину и думал, что сделал что-то не так, но оказывалось, что это был порыв ветра. Ситуация была одинаковой для всех. В общем, сложная сессия, но в целом для нас стало немного лучше», — приводит слова Феттеля Racingnews365.