Хэмилтон: квалификация у меня не сложилась, было нелегко, сильный ветер, скользко

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Португалии. Британец занял второе место, проиграв своему напарнику Валттери Боттасу. Финский гонщик взял поул-позишен. Хэмилтон мог установить новый рекорд, став первым пилотом в истории, который выиграл 100 квалификаций.

«Сессия для всех была тяжёлой. Здесь нелегко, сильный ветер, покрытие становится скользким. В общем, квалификация была вызовом для нас всех.

У меня квалификация не сложилась. Первый сегмент был недостаточно удачным. Во втором у меня был лишь один хороший круг, да и третий сегмент получился неудачным.

Валттери проделал отличную работу, да и наша команда. Мы не ожидали, что займём два первых места в квалификации. Поэтому счастливы», — цитирует Хэмилтона GPFans.