Серхио Перес — о квалификации Гран-при Португалии: чувствовал, что мне чего-то не хватает

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результаты квалификации Гран-при Португалии. Мексиканский гонщик показал четвёртый результат, уступив напарнику Максу Ферстаппену, а также обоим пилотам «Мерседеса», Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

«Не лучшая квалификация. Получилось неудачно, не удавалось найти сцепление с покрытием. Мне не удалось выжать максимум из машины. Чувствовал, что чего-то не хватает.

Не всё сложилось удачно сегодня, но, по крайней мере, у нас неплохая стартовая позиция. Наш гоночный темп, как кажется, становится лучше. Надеюсь, что мы сможем оказать давление на «Мерседес» и поборемся за подиум.

У нас будет отличная возможность завтра. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы всё сложилось воедино», — цитирует Переса BBC.