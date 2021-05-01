«Я не получаю удовольствия». Ферстаппен раскритиковал трассу в Портимане

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал состояние трассы в Портимане из-за состояния асфальта, уложенного в прошлом году перед этапом Формулы-1.



«Мне в этот уик-энд не принёс удовольствия ни один круг из-за состояния трассы. Конфигурация круга потрясающая, но уровень сцепления приятным не назовёшь. Знаю, что ситуация одинаковая для всех, но я просто не получаю удовольствия.



Я проверил результаты MotoGP: они были такими же. Конечно, у них немного другие передние шины, но в целом всё просто плохо. В прошлом году эта трасса была одной из трёх моих самых любимых, но они поменяли асфальт, и я больше не получаю удовольствия. А про Турцию даже думать не хочу», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.