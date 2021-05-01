Норрис объяснил, что значила просьба по радио не облегчать жизнь Ферстаппену

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис объяснил, что имел в виду его гоночный инженер, когда во время квалификации Гран-при Португалии Формулы-1 попросил британца «не облегчать жизнь» пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предположил, что «Макларен» тем самым исполнил просьбу руководства «Мерседеса» помешать голландцу на быстром круге: Ферстаппену пришлось обгонять Норриса, хотя Ландо при этом не блокировал соперника и ушёл с гоночной траектории.



«Я не должен был дарить ему слипстрим», — объяснил Норрис, чьи слова приводит Motorsport-Total. То есть инженер попросил гонщика не подпускать Ферстаппена к себе на стартовой прямой и тем самым не позволить Максу снизить лобовое сопротивление и увеличить максимальную скорость на разгоне к первому повороту.

Марко считает, что Норрис помешал Ферстаппену по просьбе руководства «Мерседеса»