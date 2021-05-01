Штайнер доволен тем, как учатся Шумахер и Мазепин

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Португалии Формулы-1. Немецкий пилот команды Мик Шумахер занял 19-ю позицию, а россиянин Никита Мазепин стал 20-м и последним. При этом Шумахер проиграл занявшему 18-е место Николасу Латифи менее двух десятых.



«У нас была хорошая третья тренировка, всё шло в правильном направлении. В квалификации нам немного не хватило, чтобы не занять 19-е и 20-е места. Думаю, мы добиваемся прогресса и становимся всё ближе и ближе. Просто нужно чуть больше времени, и мы сможем не стать последними. Ободряет то, как парни учатся. Надеюсь, завтра мы сделаем ещё один шаг вперёд в этом процессе обучения и закончим гонку обеими машинами. Такова наша цель», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».