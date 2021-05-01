Алонсо: нужно разобраться, что произошло между практикой и квалификацией в Португалии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал результат квалификации Гран-при Португалии. Испанский гонщик занял 13-е место. Алонсо признался, что испытал проблемы по ходу квалификации.

«Сегодня было нелегко. Погодные условия неоднократно менялись. Мы что-то потеряли между третьей практикой и квалификацией. Нужно изучить произошедшее и понять, что произошло. Хорошо, что завтра мы сможем выбирать шины. Это даст нам больше вариантов стратегии. Завтра на кону будут стоять очки, у нас по-прежнему есть шанс побороться за них», — цитирует Алонсо пресс-служба «Альпин».

Квалификацию выиграл гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а третьим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Алонсо, Эстебан Окон, показал шестой результат.