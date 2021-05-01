«Тойота» выиграла первую в истории гонку «гиперкаров» WEC

Первым этапом нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость стал марафон «6 часов Спа». Новинка от команды Toyota Gazoo Racing — «гиперкар» Toyota GR010 Hybrid — с победы начал новую главу в истории чемпионата мира по гонкам на выносливость.



В полной мере категория «гиперкаров» расцветёт позже, когда к Toyota Gazoo Racing присоединятся другие производители. Пока же единственным соперником японских экипажей был Alpine A480 — перекрашенный Rebellion R13 прошлого года. Тем не менее даже в таком формате оставалась интрига: смогут ли гибридные «гиперкары» оказаться сильнее на длинной дистанции и сколько кругов успеют пройти пилоты за время гонки в сравнении с сезоном-2020.



На старте гонки именно Alpine захватила инициативу, опередив стартовавших с двух первых позиций экипажи Toyota. Однако пилотам Alpine раньше своих соперников пришлось ехать в боксы, и за счёт меньшего числа пит-стопов Toyota Gazoo Racing сразу захватила стратегическое преимущество и сохранила его до самого финиша. Правда, не без потерь: за два часа до финиша заезда Камуи Кобаяси из-за проблем с тормозами не вписался в поворот «Ла Сурс», и в итоге экипаж № 7 потерял круг относительно партнёров по команде. Впрочем, у Toyota № 8 таких проблем не возникало и Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накадзима принесли японской команде пятую подряд победу в «6 часах Спа».



В категории LMP2 на протяжении всей дистанции доминировал экипаж United Autosports USA в составе Филипе Альбукерке, Филипа Хэнсона и Фабио Шерера, которые начали сезон с победы. В начале дистанции одним из главных соперников экипажа была команда Team WRT, прорвавшаяся на второе место в классе при старте с десятого места, однако поломка сцепления выбила Oreca № 31 из борьбы. Тем не менее автомобиль удалось починить, благодаря героическим усилиям механиков, и экипаж в составе Робина Фряйнса, Фердинанда фон Габсбурга из знаменитой династии и Шарля Милези пусть и 12-м в своём классе, но финишировал.

Не повезло и российской команде G-Drive Racing, оба экипажа которой столкнулись с проблемами и заняли лишь 10-е и 13-е места. На подиум же вместе с победителями поднялись пилоты команды JOTA, занявшие вторую и третью позиции.



FIA WEC. «6 часов Спа». Топ-10:

1. С. Буэми, Б. Хартли, К. Накадзима (Toyota Gazoo Racing № 8 / Hypercar H) — 162 круга

2. Н. Ляпьер, А. Негран, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut № 36 / Hypercar) +1:07,196

3. М. Конвей, К. Кобаяси, Х.-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing № 7 / Hypercar H) +1 круг

4. Ф. Альбукерке, Ф. Хэнсон, Ф. Шерер (United Autosports USA № 22 / LMP2) +1 круг

5. Э. Дэвидсон, А. Феликс да Кошта, Р. Гонзалес (Jota № 38 / LMP2) +1 круг

6. Т. Бломквист, Ш. Гелаэл, С. Вандорн (Jota № 28 / LMP2) +2 круга

7. Ф. ван Эрд, Г. ван дер Гарде, Й. ван Уйтерт (Racing Team Nederland № 29 / LMP2) +3 круга

8. А. Брандл, К. Смеховский, Р. ван дер Занде (Inter Europol Competition № 34 / LMP2) +4 круга

9. Л. Дюваль, Э. Гарсия, Н. Нато (Realteam Racing № 70 / LMP2) +4 круга

10. Б. Хэнли, Х. Хедман, Х.-П. Монтойя (DragonSpeed USA № 21 / LMP2) +4 круга.