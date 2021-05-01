Мик Шумахер — о квалификации ГП Португалии: настраивались на более высокий результат

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал результат квалификации Гран-при Португалии. Немецкий гонщик показал 19-й результат, опередив лишь своего напарника, россиянина Никиту Мазепина.

«Исходя из свободных практик, я думаю, что мы настраивались на более высокий результат. Но, как мне кажется, другие команды смогли сделать шаг вперёд, а мы нет.

На этой трассе могло произойти всё, что угодно, можно было столкнуться с сильным ветром, потерять полсекунды в первом секторе. Но в целом мы можем быть довольны. Мы продолжаем стабильно делать шаги вперёд с каждым следующим гоночным уик-эндом.

У нас есть прогресс, это радует. Я чувствую себя более комфортно за рулём болида с каждым часом и днём. Это действительно радует, я благодарен команде за уроки, которые получаю», — цитирует Шумахера пресс-служба «Хааса».