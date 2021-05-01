В «Макларене» прокомментировали подозрения Марко о работе на «Мерседес»

Глава «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал подозрения со стороны Хельмута Марко, что команда попросила Ландо Норриса «не делать одолжений» Максу Ферстаппену в квалификации Гран-при Португалии с подачи руководства «Мерседеса».
«Прежде всего, мы выступаем ради себя самих, а не кого-то ещё. Наша цель — финишировать максимально высоко двумя нашими машинами. Но я считаю, что это нормально — и все так делают, включая самого Макса, — не хотеть создавать кому-то аэродинамический мешок, потому что это помогает другому автомобилю.
Суть квалификации — проехать свой круг без помощи кого-то ещё. То сообщение по радио, на которое они ссылаются… Когда вы посмотрите на то, что все делали на стартовой прямой после окончания круга, то увидите, что люди просто старались уйти с пути, без слипстрима, чтобы удостовериться, что каждый пройдёт круг сам, без дополнительной помощи», — приводит слова Зайдля Autosport.
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