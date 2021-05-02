Феттель впервые за 16 Гран-при вышел в третий сегмент квалификации

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, занявший 10-е место в квалификации Гран-при Португалии, прервал серию из 15 квалификаций, на которых он не мог выйти в третий сегмент. В последний раз в топ-10 Феттель попал ещё на Гран-при Великобритании, когда выступал за «Феррари».

В межсезонье Феттель сменил «Феррари» на «Астон Мартин». Но пока в новой команде немецкий пилот выступает неудачно. Он не сумел набрать ни одного очка в новом сезоне.

Квалификацию Гран-при Португалии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, тройку замкнул Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место в квалификации. Его напарник Мик Шумахер был 19-м.