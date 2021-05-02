Феттель впервые за 16 Гран-при вышел в третий сегмент квалификации
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, занявший 10-е место в квалификации Гран-при Португалии, прервал серию из 15 квалификаций, на которых он не мог выйти в третий сегмент. В последний раз в топ-10 Феттель попал ещё на Гран-при Великобритании, когда выступал за «Феррари».
В межсезонье Феттель сменил «Феррари» на «Астон Мартин». Но пока в новой команде немецкий пилот выступает неудачно. Он не сумел набрать ни одного очка в новом сезоне.
Квалификацию Гран-при Португалии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, тройку замкнул Макс Ферстаппен.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место в квалификации. Его напарник Мик Шумахер был 19-м.
Боттас завоевал поул-позишен на Гран-при Португалии, Риккардо — 16-й, Мазепин — 20-й
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