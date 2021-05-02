Вольф рассказал, как сделает выбор между Боттасом и Расселлом
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как сделает выбор между пилотами Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом в сезоне-2022.
«Я надеюсь, что однажды проснусь утром и всё станет ясно. Думаю, что нам нужно войти в сезон, посмотреть, как будут складываться гонки, и это станет решающим фактором. Таков мой ответ на данный момент», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.
Помимо этого, Тото Вольф высказался о будущем пилота Льюиса Хэмилтона в команде: «Льюис был с нами в течение долгого времени, и пока мы можем предоставить ему конкурентоспособную машину, не вижу причин, чтобы не продолжать наше сотрудничество. Останется ли он в команде в 2022 году? Почему бы и нет. Это лучшее место для него».
Вольф не стал отвечать, должен ли Расселл относиться к пилотам «Мерседеса» как к партнёрам
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