«Я человек слова». Абитебуль готов сделать татуировку, как и обещал Риккардо

Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что готов сделать татуировку, которую для него выбрал экс-пилот команды Даниэль Риккардо.

Напомним, летом 2020 года стало известно, что Риккардо заключил пари с Абитебулем. Согласно условиям пари, в случае если Риккардо удастся финишировать на подиуме, Абитебуль будет вынужден сделать татуировку. Дизайн тату должен выбрать сам Даниэль, а место и размер — Абитебуль. По итогам сезона-2020 Риккардо дважды финишировал на подиуме, благодаря чему выиграл пари.

«Я человек слова и готов сделать любую татуировку. К тому же я могу выбрать размер и место! Так что сделаю это, как только будут сняты ограничения. Пари есть пари», — приводит слова Абитебуля Racingnews365.