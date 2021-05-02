«Я человек слова». Абитебуль готов сделать татуировку, как и обещал Риккардо
Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что готов сделать татуировку, которую для него выбрал экс-пилот команды Даниэль Риккардо.
Напомним, летом 2020 года стало известно, что Риккардо заключил пари с Абитебулем. Согласно условиям пари, в случае если Риккардо удастся финишировать на подиуме, Абитебуль будет вынужден сделать татуировку. Дизайн тату должен выбрать сам Даниэль, а место и размер — Абитебуль. По итогам сезона-2020 Риккардо дважды финишировал на подиуме, благодаря чему выиграл пари.
«Я человек слова и готов сделать любую татуировку. К тому же я могу выбрать размер и место! Так что сделаю это, как только будут сняты ограничения. Пари есть пари», — приводит слова Абитебуля Racingnews365.
Риккардо определился с татуировкой, которую должен сделать Абитебуль
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
14:40
-
13:54
-
13:00
-
12:58
-
11:39
-
10:58
-
00:56
-
00:26
- 1 мая 2021
-
23:59
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
22:29
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:45
-
19:39
-
19:25
-
19:16
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:08
-
17:11
-
15:15
-
15:07
-
14:35
-
13:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам