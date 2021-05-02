Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й

На Международном автодроме Алгарве завершился Гран-при Португалии. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас. После старта финн лидировал, опережая Ферстаппена, однако Хэмилтон обогнал обоих своих оппонентов, а сразу после пит-стопа Валттери его прошёл и пилот «Ред Булл».

Никита Мазепин из «Хааса» занял 19-е место, в ходе гонки он получил пятисекундный штраф за блокировку Серхио Переса. Его напарник Мик Шумахер финишировал 17-м.

Формула-1. Гран-при Португалии. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +29,148

3. Валттери Боттас («Мерседес») +33,530

4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,735

5. Ландо Норрис («Макларен») +51,369

6. Шарль Леклер («Феррари») +55,781

7. Эстебан Окон («Альпин») +1.03,749

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.04,808

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.15,369

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,463

11. Карлос Сайнс («Феррари») +1.18,955

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

17. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга

18. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга

19. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — не финишировал.