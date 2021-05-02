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Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й
Авто / Формула-1 0
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На Международном автодроме Алгарве завершился Гран-при Португалии. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас. После старта финн лидировал, опережая Ферстаппена, однако Хэмилтон обогнал обоих своих оппонентов, а сразу после пит-стопа Валттери его прошёл и пилот «Ред Булл».

Никита Мазепин из «Хааса» занял 19-е место, в ходе гонки он получил пятисекундный штраф за блокировку Серхио Переса. Его напарник Мик Шумахер финишировал 17-м.

Формула-1. Гран-при Португалии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +29,148
3. Валттери Боттас («Мерседес») +33,530
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,735
5. Ландо Норрис («Макларен») +51,369
6. Шарль Леклер («Феррари») +55,781
7. Эстебан Окон («Альпин») +1.03,749
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.04,808
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.15,369
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,463
11. Карлос Сайнс («Феррари») +1.18,955
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
17. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга
18. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга
19. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — не финишировал.

Формула-1 2021. Этап 3, Портиман, Португалия
Гран-при Португалии. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
02 мая 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:34:31.421
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+29.148
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+33.530
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