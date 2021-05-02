Ферстаппен лишился быстрейшего круга, дополнительное очко заработал Боттас

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттаc получил на Гран-при Португалии дополнительное очко за быстрейший круг. На последних кругах гонки за лучший круг развернулась острая борьба. Первым на пит-стоп заехал Валттери Боттас.

Вслед за этим подобной тактикой воспользовались в «Ред Булл», позвав в боксы Макса Ферстаппена. Нидерландец на последнем круге установил быстрейший круг, но впоследствии оказалось, что он слишком широко заехал в 14-й поворот, в результате чего этот результат аннулировали.

По итогам гонки Боттас финишировал на третьем месте. С учётом быстрейшего круга ему удалось набрать 16 очков. Таким образом, после третьего этапа чемпионата мира в активе финна в общей сложности 32 очка. Отставание от лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона выросло до 39 очков.