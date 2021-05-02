Пилот «Хааса» Никита Мазепин получил штрафной балл на Гран-при Португалии, который стал для него первым в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба ФИА. В ходе гонки в Портимане россиянин проигнорировал синие флаги, не пропустив лидирующего в гонке пилота «Ред Булл» Серхио Переса. За это Мазепину выписали пятисекундный штраф. Одновременно было принято решение выписать ему и штрафной балл.

Напомним, в Портимане Никита Мазепин финишировал на девятнадцатой позиции. Одну позицию по сравнению со стартовой позицией он отыграл за счёт схода с дистанции Кими Райкконена из «Альфа Ромео».

После трёх этапов чемпионата мира у Мазепина ни одного набранного очка. На Гран-при Бахрейна он сошёл с дистанции, а в Имоле стал 17-м.