Цареградцев выиграл 1-й этап RDS GP, Дин — 4-й

На трассе Moscow Raceway завершился 1-й этап нового сезона российской дрифт-серии RDS GP. Победителем стал пилот команды «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев, который в финале одержал техническую победу из-за поломки машины у Евгения Лосева из Fresh Auto Drift — он занял 2-е место. Замкнул топ-3 пилот «Форвард Авто» Георгий Чивчян, который также стал победителем квалификации, набрав 94 балла.
Лучшим из иностранных пилотов стал ирландский дрифтер Джеймс Дин — трёхкратный чемпион американского турнира «Формула Дрифт» и многочисленный победитель других турниров дебютировал в RDS GP в составе команды Aimol Racing и смог дойти до стадии топ-4. В топ-8 также пробился другой ирландский новичок российской дрифт-серии Джек Шанахан (Fresh Auto Drift).
Евгений Лосев, Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян
Фото: RDS GP
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