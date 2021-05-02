Перес признан гонщиком дня на Гран-при Португалии Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Португалии Формулы-1 на Международном автодроме «Алгарве» в Портимане. Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Серхио Перес, представляющий Мексику. Мексиканец занял в квалификации четвёртое место, в гонке поначалу пропустил вперёд пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, но затем опередил испанца обратно. После пит-стопов лидеров Перес какое-то время возглавлял пелотон, но в итоге финишировал на четвёртой позиции.



На подиум Гран-при Португалии Формулы-1 поднялись пилоты «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, а также нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший вторым. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей третьей гонке в Ф-1 занял 19-е место.