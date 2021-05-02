Марко недоволен новым наказанием Ферстаппена и непоследовательностью стюардов

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал лишение Макса Ферстаппена быстрейшего круга на Гран-при Португалии Формулы-1 и призвал изменить ситуацию в чемпионате мира с соблюдением границ трассы.



«Это трасса «Мерседеса», мы работаем над этим. Было недостаточно для того, чтобы здесь победить, но наше развитие хорошее. Но что раздражает, так это пределы трассы. Теперь мы потеряли победу, быстрейший круг и поул-позишен. Надеюсь, всё это прекратится. Либо вы создаёте границу с помощью более высоких бордюров, либо кладёте гравий или что-то ещё. Если вы покидаете асфальт, то моментально страдаете из-за этого», — приводит слова Марко GPBlog.



Также австриец прокомментировал решение стюардов не наказывать Ландо Норриса за обгон Серхио Переса по обочине на первом круге: «Он выехал всеми четырьмя колёсами — и ничего не было. Так что всё это непоследовательно. Это не гонки, если вы так играетесь с правилами».