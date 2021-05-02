Стюарды не вернули Райкконену девятое место на Гран-при Эмилии-Романьи

Стюарды Формулы-1 оставили в силе наказание пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, которое он заработал на Гран-при Эмилии-Романьи. Финн после вылета позади машины безопасности не успел вернуть себе прежнюю позицию перед рестартом, но при этом вопреки правилам не поехал стартовать с пит-лейна, за что получил 30 штрафных секунд (аналог стоп-энд-гоу) и лишился девятой позиции.
«Альфа Ромео» получила право на повторное изучение ситуации в день гонки в Португалии, так как доказала, что прежде подобные инциденты не случались при рестарте гонки после красного флага. Однако на новом заседании стюардов штраф Райкконена был подтверждён.
В новом решении стюарды вновь сослались на статью 42.6, которую Райкконен нарушил, не восстановив стартовую позицию и не поехав при этом на пит-лейн. Судьи подтвердили, что согласно спортивному регламенту Ф-1 просто не имеют права выписать Кими другой штраф или обойтись без него.
В «Альфа Ромео» со своей стороны отметили, что принимают решение стюардов.
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