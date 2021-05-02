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В Формуле-1 показали столкновение Райкконена с Джовинацци

В Формуле-1 показали столкновение Райкконена с Джовинацци
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице чемпионата в «Инстаграме» показала видео эпизода Гран-при Португалии, в ходе которого пилоты «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци столкнулись. Финский пилот врезался в напарника по команде, в результате чего повредил переднее крыло. Кими пришлось сойти с дистанции, после чего на трассе появилась машина безопасности.

Видео эпизода доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

После гонки Кими Райкконен взял ответственность за аварию на себя. Джовинацци же добрался до финиша и занял двенадцатое место в итоговом протоколе. После трёх этапов чемпионата мира гонщики «Альфа Ромео» не набрали ни одного очка.

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