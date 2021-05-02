«Тут не может быть оправданий». Мазепин извинился перед Пересом за блокировку

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин принёс извинения мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу за то, что не заметил его во время гонки Гран-при Португалии и чуть не спровоцировал аварию, когда Перес попробовал опередить Мазепина на круг.
«Было очень близко. Я думал, что он меня видел. Он извинился после гонки. Он просто меня не видел. А я думал, что видел. Думал, что повредил своё переднее антикрыло», — рассказал Перес в интервью официальному сайту Формулы-1.
«Всё очень просто: это моя ошибка. Меня перевели на план С в середине гонки — я был единственным, кто пошёл на два пит-стопа. Если честно, думал, что буду ехать сам по себе. Я не получил предупреждения со стороны команды, но тут не может быть оправданий. Просто моя ошибка. Я уже извинился перед Чеко», — отметил со своей стороны Мазепин.
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