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«Тут не может быть оправданий». Мазепин извинился перед Пересом за блокировку

«Тут не может быть оправданий». Мазепин извинился перед Пересом за блокировку
Авто / Формула-1 0
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин принёс извинения мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу за то, что не заметил его во время гонки Гран-при Португалии и чуть не спровоцировал аварию, когда Перес попробовал опередить Мазепина на круг.

«Было очень близко. Я думал, что он меня видел. Он извинился после гонки. Он просто меня не видел. А я думал, что видел. Думал, что повредил своё переднее антикрыло», — рассказал Перес в интервью официальному сайту Формулы-1.

«Всё очень просто: это моя ошибка. Меня перевели на план С в середине гонки — я был единственным, кто пошёл на два пит-стопа. Если честно, думал, что буду ехать сам по себе. Я не получил предупреждения со стороны команды, но тут не может быть оправданий. Просто моя ошибка. Я уже извинился перед Чеко», — отметил со своей стороны Мазепин.

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