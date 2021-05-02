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«Досадная ситуация». Вольф рассказал о технических проблемах на болиде Боттаса

«Досадная ситуация». Вольф рассказал о технических проблемах на болиде Боттаса
Авто / Формула-1 0
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Португалии. Функционер остался под впечатлением от выступлений Льюиса Хэмилтона, а также рассказал, что помешало Валттери Боттасу справиться с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Великолепный пилотаж от Льюиса. Кажется, он контролировал ситуацию на протяжении всей гонки. Но по его голосу вы могли слышать, как он атаковал. Потрясающий пилотаж. У Валттери сначала был хороший темп, это было заметно и по тому, как сложно было Хэмилтону его догнать.

Но потом случилась досадная ситуация. Боттас сокращал отставание от Макса, всё было в пределах 1,5-1,6 секунды, при этом у Валттери оставалось время. Но ошибка в работе сенсора перевела мотор в безопасный режим, что стоило Боттасу пяти секунд времени. Если бы не это, у него был бы шанс побороться с Максом. Думаю, ему нужно отдать должное», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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