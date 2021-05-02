Штайнер прокомментировал штраф Мазепина и его имидж «плохого парня»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал тот факт, что в телевизионных трансляциях Формулы-1 режиссёры регулярно транслируют критические высказывания в адрес Никиты Мазепина со стороны других гонщиков.



«Когда ты едешь в гонке на скорости 300 км/ч, то не скажешь: «Этот парень не очень приятен». Ты назовёшь его как-то по-другому. Разве не так? Все мы знаем, что из Никиты сделали «плохого парня», так что, без сомнений, Ф-1 всегда транслирует комментарии про него, потому что людям нравится это слушать. Если они будут транслировать приятные и сладкие вещи, то это не будет никого волновать. Думаю, тут речь идёт о некотором привлечении внимания, но мы часть гоночного шоу-бизнеса.



Не думаю, что это на него влияет. Мне не нравится то, что говорят люди про меня, но если это на тебя влияет, ты не должен заниматься этой работой. Делай что-то другое, если ты немного побаиваешься», — приводит слова Штайнера GPFans.



Также Штайнер прокомментировал пятисекундный штраф россиянина за блокировку Серхио Переса: «Ему очень поздно показали синий флаг, Перес уже проехал, когда появился сигнал. Нам также нужно улучшить коммуникацию, когда мы выезжаем из боксов и кто-то приближается. Это не было специально, и в итоге ничего страшного не случилось, но такое никогда не выглядит хорошо. Эти пять секунд в итоге ни на что особо не повлияли. Он поговорил с Чеко, извинился. Такое случается».