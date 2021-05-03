В ФИА ответили на критику «Ред Булл» насчёт суровости и непоследовательности наказаний

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси прокомментировал недовольство «Ред Булл» двумя решениями стюардов на Гран-при Португалии. «Быки» были недовольны, что Макса Ферстаппена лишили быстрейшего круга за несоблюдение границ трассы в 14-м повороте, а также тем, что гоночная дирекция не приказала Ландо Норрису пропустить вперёд Серхио Переса после спорного обгона — Перес и команда полагали, что британец прошёл Серхио по обочине.



«После изучения происходившего в пятницу выяснилось, что 14-й поворот использовался намного больше. Это не было проблемой в 2020-м, но стало в 2021-м. В результате я дал всем пилотам указание использовать красно-белый бордюр в этом повороте так же, как в пятом. Однако им было сказано, что если они получают длительное преимущество в каждом из этих поворотов — путём обгона, быстрого мини-сектора и так далее — то это будет изучаться.



При изучении после гонки было очевидно, что Макс находился за пределами трассы и был быстрее в этом мини-секторе, чем кто-либо другой, в результате чего он проехал быстрейший круг гонки и заработал очко в личный зачёт. Ряд кругов был удалён во время гонки, также несколько было удалено в квалификации, ещё больше — на тренировках. Это показывает, что наша политика соблюдения границ трассы одинакова. И она была последовательна.



Норрис? „Ред Булл“ сообщил нам об этом инциденте во время гонки, он был изучен. И нет, Ландо не обошёл Серхио за пределами трассы в четвёртом повороте. Обгон произошёл на торможении перед пятым поворотом в конце зоны DRS», — приводит слова Маси RaceFans.

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