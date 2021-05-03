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О’Уорд выиграл вторую гонку IndyCar в Техасе

О’Уорд выиграл вторую гонку IndyCar в Техасе
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

В Техасе на овальной трассе в Форт-Уорте состоялась вторая гонка уик-энда Indy Car. Победителем гонки стал Патрисио О’Уорд, представляющий команду Arrow McLaren SP. Благодаря этому успеху мексиканец вышел на второе место в общем зачёте.

Второе место в гонке в Техасе занял Джозеф Ньюгарден. Тройку лучших замкнул Грэм Рейхол. Скотт Дикон, выигравший первую гонку уик-энда, финишировал четвёртым.

В общем зачёте серии лидирует Диксон (Chip Ganassi Racing), который набрал 153 очка. О’Уорд находится на втором месте (131). Третье место в рейтинге занял Алекс Палу из Chip Ganassi Racing. Он набрал 127 очков.

Следующая гонка IndyCar состоится 15 мая.

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