Росберг: Мик Шумахер полностью переигрывает Мазепина

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением о противостоянии гонщиков «Хааса» Никиты Мазепина и Мика Шумахера. По словам Росберга, Шумахер полностью переигрывает напарника.
«Мик отлично выполняет свою работу. Он полностью переигрывает своего напарника. Мик оказывает давление на Латифи, который находится в более сильном болиде. Он даже обогнал его», — цитирует Росберга GrandPX.
Ни Мазепин, ни Шумахер пока не смогли набрать ни одного очка. Но в настоящее время в споре дебютантов Формулы-1 лидирует немецкий пилот. Он обыгрывал Мазепина во всех квалификациях и гонках. Более того, россиянин уже получил штрафной балл.
Мазепин ещё перед началом сезона попал в неприятную историю. Россиянин выложил видео, на котором приставал к девушке. Хоть ролик был и шуточным, его негативно восприняли многие фанаты.
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