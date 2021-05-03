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Росберг: Мик Шумахер полностью переигрывает Мазепина

Росберг: Мик Шумахер полностью переигрывает Мазепина
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением о противостоянии гонщиков «Хааса» Никиты Мазепина и Мика Шумахера. По словам Росберга, Шумахер полностью переигрывает напарника.

«Мик отлично выполняет свою работу. Он полностью переигрывает своего напарника. Мик оказывает давление на Латифи, который находится в более сильном болиде. Он даже обогнал его», — цитирует Росберга GrandPX.

Ни Мазепин, ни Шумахер пока не смогли набрать ни одного очка. Но в настоящее время в споре дебютантов Формулы-1 лидирует немецкий пилот. Он обыгрывал Мазепина во всех квалификациях и гонках. Более того, россиянин уже получил штрафной балл.

Мазепин ещё перед началом сезона попал в неприятную историю. Россиянин выложил видео, на котором приставал к девушке. Хоть ролик был и шуточным, его негативно восприняли многие фанаты.

После флешмоба за Мазепина сайт Ф-1 не показал результаты голосования за гонщика дня
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