«Гонка напоминала выживание». Расселл прокомментировал слабое выступление в Португалии

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при Португалии. Британец признался, что гонка была одной из тяжелейших с 2019 года. Расселл стартовал с 11-й позиции, что открывало перед ним хорошие перспективы борьбы за очки. Но в итоге британец опустился на 16-е место.

«Очень тяжело, наверное, одна из самых сложных гонок с 2019 года, когда у нас был совсем плохой болид. Эта гонка напоминала выживание, я просто пытался удержать машину на трассе. Я не мог ни с кем бороться, что очень печально. Я отстал на 40 секунд от машины, которая финишировала передо мной. Иногда Формула-1 бывает очень непростой.

Мы знаем, насколько сложно управлять нашим болидом, когда дует сильный ветер. И мы видели именно это во время гоночного уик-энда. Когда дул сильный ветер, наш болид ехал очень медленно», — приводит слова Расселла The Race со ссылкой на Sky Sports.