Чандхок: незнание правил стоило Ферстаппену чемпионского балла

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением о ситуации, которая произошла во время Гран-при Португалии. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был лишён балла за быстрейший круг за выезд за пределы трассы. В итоге дополнительное очко заработал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Битва за чемпионство будет такой интересной, что важно каждое очко. Поэтому Ферстаппен, Валттери Боттас и Серхио Перес боролись за быстрейший круг.

В первом повороте Макс и Валттери были очень быстры. Но Макс использовал более широкую траекторию перед третьим поворотом. На протяжении всего уик-энда он уделял особое внимание выходу с этого поворота. Но теперь он сделал всё иначе. Он сосредоточился на выходе из четвёртого поворота.

Можно увидеть, что он выезжает за границы трассы. А Боттас здесь придерживался безопасной траектории. Да, Максу не повезло, он не осознал, что границы изменились. Но это — его работа. Он должен знать правила, это стоило ему чемпионского балла», — цитирует Чандхока GPBlog.